Казахстанские таеквондисты взяли бронзу командного Кубка мира в Южной Корее
17 Июля 2026, 14:50
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17 Июля 2026, 14:5017 Июля 2026, 14:50
104Фото: НОК РК
Сборная Казахстана по таеквондо выиграла вторую медаль на командном Кубке мира, который прошел в южнокорейском Чунчхоне.
В соревнованиях среди смешанных команд казахстанские спортсмены в поединке за бронзовые награды встретились со сборной Таиланда. Национальная команда одержала победу со счетом 2:1 и заняла третье место.
За Казахстан выступили Аружан Найманбаева, Аида Таукенова, Абдурахмон Марипов, Ануар Мухаметкаримов и Батырхан Кусетов.
Ранее мужская сборная Казахстана по таеквондо стала серебряным призером командного Кубка мира.
Ранее Ясмина Токсанбаева завоевала бронзу на молодежном чемпионате Азии.
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