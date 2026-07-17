Казахстанские таеквондисты взяли бронзу командного Кубка мира в Южной Корее

Сборная Казахстана по таеквондо выиграла вторую медаль на командном Кубке мира, который прошел в южнокорейском Чунчхоне.

В соревнованиях среди смешанных команд казахстанские спортсмены в поединке за бронзовые награды встретились со сборной Таиланда. Национальная команда одержала победу со счетом 2:1 и заняла третье место.

За Казахстан выступили Аружан Найманбаева, Аида Таукенова, Абдурахмон Марипов, Ануар Мухаметкаримов и Батырхан Кусетов.

Ранее мужская сборная Казахстана по таеквондо стала серебряным призером командного Кубка мира.

Ранее Ясмина Токсанбаева завоевала бронзу на молодежном чемпионате Азии.

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