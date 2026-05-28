Казахстанские лучники примут участие в третьем этапе Кубка мира в Турции

Сборная Казахстана по стрельбе из лука выступит на третьем этапе Кубка мира, который пройдет в турецкой Анталье.

Международная федерация World Archery уже опубликовала список участников турнира.

В предварительный состав сборной Казахстана вошли сильнейшие лучники страны.

В классическом луке выступят Ильфат Абдуллин, Даулеткельды Жанбырбай, Иван Берча, Дастан Каримов, а также Александра Землянова, Диана Турсынбек, Медина Мурат и Самира Жумагулова.

В дисциплине блочного лука Казахстан представят Виктория Лян, Адель Жексенбинова, Роксана Юнусова, Диана Юнусова, Андрей Тютюн, Акбарали Карабаев, Бунед Мирзаметов и Муса Дильмухамет.

Отметим, что этап Кубка мира станет одним из ключевых международных стартов сезона для команды Казахстана.

