Казахстанские лучники примут участие в третьем этапе Кубка мира в Турции
Соревнования состоятся с 9 по 14 июня.
Сборная Казахстана по стрельбе из лука выступит на третьем этапе Кубка мира, который пройдет в турецкой Анталье.
Международная федерация World Archery уже опубликовала список участников турнира.
В предварительный состав сборной Казахстана вошли сильнейшие лучники страны.
В классическом луке выступят Ильфат Абдуллин, Даулеткельды Жанбырбай, Иван Берча, Дастан Каримов, а также Александра Землянова, Диана Турсынбек, Медина Мурат и Самира Жумагулова.
В дисциплине блочного лука Казахстан представят Виктория Лян, Адель Жексенбинова, Роксана Юнусова, Диана Юнусова, Андрей Тютюн, Акбарали Карабаев, Бунед Мирзаметов и Муса Дильмухамет.
Отметим, что этап Кубка мира станет одним из ключевых международных стартов сезона для команды Казахстана.
