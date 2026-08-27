Специалисты Национального научного онкологического центра обсудили с таджикскими коллегами современные подходы к диагностике и лечению онкологических заболеваний. Встречи прошли в рамках Дней казахстанской медицины.

Как прошёл обмен опытом

Казахстанские специалисты представили коллегам возможности современной онкологической помощи в стране. Речь шла о диагностике, лекарственной терапии, высокотехнологичной хирургии, радиологии, ядерной медицине и трансплантации.

Практическая работа продолжилась в клинике. Врачи ННОЦ приняли участие в консилиумах и обсудили сложные клинические случаи, в том числе лечение детей с онкогематологическими заболеваниями.

Казахстанский хирург-трансплантолог также принял участие в операциях по пересадке почки.

Что договорились делать дальше

Стороны договорились продолжить профессиональный обмен. Специалисты из Таджикистана смогут проходить обучение и повышать квалификацию на базе Национального научного онкологического центра.

Кроме того, таджикские специалисты примут участие в международной конференции ONCO FUTURE KAZAKHSTAN 2026, которая состоится в Астане.

В Минздраве отметили, что главным результатом встречи стало развитие практического сотрудничества и обмен опытом в лечении сложных онкологических заболеваний.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Денсаулық сақтау министрлігі (@healthcare.gov.kz)

Также сообщалось, что в Казахстане раннее выявление онкологии выросло до 35%.

Акмарал Альназарова отметила, что на сегодня онкологические скрининги доступны всем независимо от статуса страхования; внедрен новый скрининг для раннего выявления инсульта. Это позволило дополнительно охватить 300 тыс. человек.

По итогам скрининга 320 тыс. человек взяты на динамическое наблюдение. Раннее выявление онкологических заболеваний выросло до 35%, охват эффективными исследованиями увеличился с 4% до 38%.

На сегодняшний день 85 современных центров полностью покрывают потребность.

Для оказания помощи при инфаркте работают 48 центров коронографии, обеспечивающих соблюдение принципа «золотого часа». Такие центры открываются и на уровне сел.

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