Казахстанские параспортсмены вошли в восьмерку сильнейших команд мира

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры РК

Национальная сборная Казахстана по волейболу сидя продолжает успешное выступление на чемпионате мира, который проходит в китайском Ханчжоу с 10 по 17 июля.

В матче 1/8 финала казахстанские параспортсмены уверенно обыграли команду Польши со счетом 3:0. Сеты завершились со счетом 25:18, 25:18 и 25:20.

Эта победа позволила сборной Казахстана войти в число восьми сильнейших команд мирового первенства и продолжить борьбу за медали.

За игрой между сборными Казахстана и Польши наблюдал президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс.

В четвертьфинале казахстанская команда встретится со сборной Руанды. Матч состоится 15 июля.

Ранее сообщалось, что Астана впервые приняла этап Кубка мира по бочча.

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