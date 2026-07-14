Казахстанские параспортсмены вошли в восьмерку сильнейших команд мира
14 Июля 2026, 14:01
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14 Июля 2026, 14:0114 Июля 2026, 14:01
109Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры РК
Национальная сборная Казахстана по волейболу сидя продолжает успешное выступление на чемпионате мира, который проходит в китайском Ханчжоу с 10 по 17 июля.
В матче 1/8 финала казахстанские параспортсмены уверенно обыграли команду Польши со счетом 3:0. Сеты завершились со счетом 25:18, 25:18 и 25:20.
Эта победа позволила сборной Казахстана войти в число восьми сильнейших команд мирового первенства и продолжить борьбу за медали.
За игрой между сборными Казахстана и Польши наблюдал президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс.
В четвертьфинале казахстанская команда встретится со сборной Руанды. Матч состоится 15 июля.
Ранее сообщалось, что Астана впервые приняла этап Кубка мира по бочча.
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