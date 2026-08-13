В Ташкенте продолжается чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юниоров. Очередной соревновательный день принес сборной Казахстана сразу две медали.

В весовой категории до 85 кг победителем стал Акжол Курманбек. По сумме двоеборья казахстанский спортсмен поднял 358 кг (160 кг в рывке и 198 кг в толчке), что позволило ему завоевать золотую медаль.

Серебряную награду выиграл представитель Узбекистана Хикматилло Хайдаров, показавший результат 357 кг (161+196).

Еще один казахстанский тяжелоатлет Ерасыл Саулебеков поднял 351 кг (154+197) и стал бронзовым призером чемпионата Азии.

Таким образом, в этой весовой категории казахстанские спортсмены принесли национальной сборной сразу две медали – золотую и бронзовую.

Напомним, с 7 по 14 августа в Ташкенте проходит чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров. Казахстан на соревнованиях представит команда молодых спортсменов.

Кто вошел в мужскую сборную

В состав команды вошли Бейбарыс Ерсеит, Жанасыл Арапбай, Торехан Асанхан, Ерсултан Турсынбеков, Омар Рамазан, Ернур Мырзахмет, Нурасыл Арапбай, Ерасыл Саулебеков, Акжол Курманбек, Алихан Аскербай, Биржан Зейдин, Ерсултан Бахытбек, Александр Караваев и Сагынбек Самаркан.

Кто выступит среди девушек

Женскую сборную представят Виктория Мурашкина, Нурсыйла Берикбол, Снежана Кашкарова, Ксения Прозорова, Инсана Рашидова, Дарья Балабаюк, Кира Данилова, Эвелина Штайнбрекхер, Алтынай Танибергенова, Аянат Жумагали, Айганым Жанболат и Сания Орманбаева.

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