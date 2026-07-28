В Казахстане продолжается подготовка и повышение квалификации специалистов водного хозяйства.

По информации Министерства водных ресурсов и ирригации, до конца 2026 года обучение планируют пройти более 1400 сотрудников отрасли.

Кого обучают

Глава ведомства Нуржан Нуржигитов провел аппаратное совещание, на котором обсудили вопросы переподготовки и повышения квалификации специалистов водохозяйственной сферы.

В настоящее время сотрудники РГП «Казводхоз» проходят обучение на базе ведущих казахстанских образовательных и научных организаций – Казахского научно-исследовательского института водного хозяйства, Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации, а также Казахского национального аграрного исследовательского университета.

Какие знания получают специалисты

Обучение проходит по направлениям, связанным с управлением водными ресурсами, развитием орошаемого земледелия, эксплуатацией гидротехнических сооружений, безопасным использованием ирригационных систем и внедрением водосберегающих технологий.

Также специалисты изучают вопросы питьевого водоснабжения, современные технологии и подходы к устойчивому развитию водной отрасли.

Сколько человек пройдет обучение

До конца 2026 года РГП «Казводхоз» планирует охватить курсами повышения квалификации 1404 специалиста.

Кроме того, с начала текущего года 63 сотрудника Министерства водных ресурсов и ирригации, РГП «Казводхоз», Национальной гидрогеологической службы «Казгидрогеология» и других подведомственных организаций прошли обучение за рубежом.

Специалисты повышали квалификацию в Китае, США и Японии по программам, посвященным эксплуатации и управлению ирригационными сооружениями, использованию водных ресурсов и защите водной среды.

Зачем это нужно

По словам директора Департамента науки и инноваций МВРИ РК Марата Иманалиева, программы рассчитаны на специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, а также представителей рабочих профессий.

Он отметил, что ведомство сотрудничает с казахстанскими научными и образовательными организациями, а также разрабатывает совместные программы с зарубежными партнерами.

«В ходе курсов водники получают актуальные знания, которые могут применять в ежедневной работе», – отметил Марат Иманалиев.

Ранее сообщалось, что на 2026-2027 учебный год для абитуриентов, поступающих на водные специальности в казахстанские вузы, предусмотрен 751 образовательный грант.

Так, по специальностям "Гидромелиорация" и "Водоснабжение и водоотведение" выделено по 100 грантов.

На направление "Гидротехническое строительство и управление водными ресурсами" предусмотрено 215 грантов. Больше всего грантов – 336 выделено по специальности "Водные ресурсы и водопользование". Из них 286 предназначены для полного обучения и 50 – для сокращенной формы.

При этом в указанные цифры не входят целевые гранты, количество которых вузы определяют самостоятельно. Окончательные данные по ним станут известны до конца месяца.

По информации министерства, сегодня по водным специальностям в вузах страны обучаются 2629 студентов. Из них 2393 человека получают образование на бакалавриате, причем 1106 студентов поступили на первый курс в прошлом году. Еще 126 человек обучаются в магистратуре и 110 – в докторантуре.

Министр отметил важность качественного прохождения студентами производственной практики в филиалах РГП "Казводхоз". Для этого министерство заключило меморандумы со всеми вузами и колледжами, которые готовят специалистов водной отрасли.

По словам Нуржана Нуржигитова, выпускников должны активно трудоустраивать "Казводхоз", Информационно-аналитический центр водных ресурсов, Национальная гидрогеологическая служба, Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства, а также структурные подразделения министерства.

Кроме того, глава ведомства поручил определить кадровую потребность водной отрасли на ближайшие пять лет и оценить, достаточно ли выделяемых образовательных грантов. Этот вопрос планируется проработать совместно с Министерством науки и высшего образования и высшими учебными заведениями.

Ранее лучшие срочники Нацгвардии получили гранты на обучение.

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