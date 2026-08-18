Казахстанский борец греко-римского стиля Казыбек Калмагамбетов вышел в финал чемпионата мира среди спортсменов до 20 лет, который проходит в Братиславе, Словакия.

В полуфинале весовой категории до 67 килограммов Калмагамбетов провел напряженную схватку против представителя Венгрии Петро Житовоза. Казахстанский спортсмен сумел добиться победы со счетом 7:5 и завоевал право побороться за главный трофей турнира.

В финале соперником Калмагамбетова станет белорусский борец Михаил Марковский. Решающий поединок состоится сегодня, 18 августа. По его итогам определится новый чемпион мира U20 в весе до 67 килограммов.

Тем временем еще один представитель Казахстана – Еркебулан Анапия – завершил выступление на мировом первенстве в весовой категории до 77 килограммов. В схватке за бронзовую медаль он уступил иранскому спортсмену Амиру Саеди Наве. В результате Анапия занял пятое место.

Теперь внимание болельщиков приковано к финалу в категории до 67 килограммов, где Казыбек Калмагамбетов поборется за золотую медаль чемпионата мира.

Ранее Казахстан успешно выступил на чемпионате Азии по тяжелой атлетике.

В сумме двоеборья казахстанские спортсмены завоевали 14 медалей, семь из которых – золотые.

В соревнованиях среди юношей чемпионами Азии стали сразу четыре представителя Казахстана:

Снежана Кашкарова – до 57 кг;

Ксения Прозорова – до 61 кг;

Бейбарыс Ерсеит – до 65 кг;

Нуржан Жумабай – до 95 кг.

Торехан Асанхан в категории до 70 кг завоевал серебряную медаль.

Бронзовыми призерами стали Нурсыйла Берикбол в весе до 57 кг и Софья Шешукова в категории свыше 77 кг.

В юниорских соревнованиях Казахстан получил еще три золотые медали. Победителями стали Снежана Кашкарова (до 57 кг), Аянат Жумагали (до 77 кг) и Акжол Курманбек (до 85 кг).

Софья Шешукова в категории свыше 86 кг завоевала серебро.

Бейбарыс Ерсеит (до 65 кг), Ерасыл Саулебеков (до 85 кг) и Алихан Аскербай (до 95 кг) стали бронзовыми призерами.

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