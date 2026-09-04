Казахстанский борец взял золото на Всемирных играх кочевников
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Казахстанский спортсмен Ернур Сулеймен стал победителем соревнований по қазақ күресі на VI Всемирных играх кочевников.
Атлет выступал в весовой категории до 60 кг и по итогам соревнований завоевал золотую медаль для Казахстана.
Успех Ернура Сулеймейна стал очередным достижением казахстанской команды на международных соревнованиях.
Ранее Сырым Избасаров стал чемпионом Всемирных игр кочевников.
Он стал чемпионом в соревнованиях по аударыспаку. В финальной схватке казахстанец встретился с представителем Кыргызстана и одержал победу.
Для Избасарова это уже не первый успех на Всемирных играх кочевников. Он также становился чемпионом на предыдущих Играх, проходивших в Астане.
Ранее сборная Казахстана завоевала две золотые медали в аударыспаке. В весовой категории до 63 кг победителем стал Нурталап Керим, который в финале также одолел спортсмена из Кыргызстана.
Еще одно золото Казахстану принес Сайлау Мухамеджан в категории до 70 кг. В решающей схватке он победил кыргызстанского соперника со счетом 2:1.
После, копилка сборной Казахстана на VI Всемирных играх кочевников в Кыргызстане пополнилась еще одной наградой. Казахстанский спортсмен Нурсултан Есимбай завоевал бронзовую медаль в мас-рестлинге. Он выступал в весовой категории до 90 кг и по итогам соревнований занял третье место.
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