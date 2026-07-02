Казахстанский лоукостер запустил рейсы в древний Сиань

Казахстанский авиаперевозчик FlyArystan открыл новое международное направление, выполнив первый рейс по маршруту "Алматы – Сиань – Алматы".

Компания стала первым казахстанским лоукостером, запустившим прямое авиасообщение между этими городами.

По информации управления туризма Алматы, рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A320 два раза в неделю – по вторникам и пятницам.

Открытие маршрута расширяет авиасообщение между Казахстаном и Китаем и открывает новые возможности для туризма, бизнеса и культурных обменов.

Отметим, что Сиань – один из древнейших городов Китая и крупный транспортный узел провинции Шэньси. Отсюда пассажиры могут продолжить путешествие по стране, воспользовавшись широкой сетью внутренних авиарейсов и высокоскоростных железных дорог, соединяющих город с Пекином, Шанхаем, Чэнду, Гуанчжоу и другими мегаполисами.

Новый рейс укрепляет статус Алматы как важного авиационного хаба Центральной Азии. Через город пассажиры из Китая получают удобные стыковки в Астану, Шымкент, Караганду, Семей, Туркестан, Уральск и другие регионы Казахстана.

В настоящее время южная столица связана прямыми рейсами с 53 городами мира. С запуском направления в Сиань география полетов между Казахстаном и Китаем продолжает расширяться. Сегодня из Алматы выполняются прямые рейсы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Чэнду, Урумчи, Кульджу (Инин), Ханчжоу и Санью.

Ранее соощалось, что три новых маршрута запустят из Казахстана в Азербайджан.

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