Казахстанский лоукостер запустил рейсы в древний Сиань
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Казахстанский авиаперевозчик FlyArystan открыл новое международное направление, выполнив первый рейс по маршруту "Алматы – Сиань – Алматы".
Компания стала первым казахстанским лоукостером, запустившим прямое авиасообщение между этими городами.
По информации управления туризма Алматы, рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A320 два раза в неделю – по вторникам и пятницам.
Открытие маршрута расширяет авиасообщение между Казахстаном и Китаем и открывает новые возможности для туризма, бизнеса и культурных обменов.
Отметим, что Сиань – один из древнейших городов Китая и крупный транспортный узел провинции Шэньси. Отсюда пассажиры могут продолжить путешествие по стране, воспользовавшись широкой сетью внутренних авиарейсов и высокоскоростных железных дорог, соединяющих город с Пекином, Шанхаем, Чэнду, Гуанчжоу и другими мегаполисами.
Новый рейс укрепляет статус Алматы как важного авиационного хаба Центральной Азии. Через город пассажиры из Китая получают удобные стыковки в Астану, Шымкент, Караганду, Семей, Туркестан, Уральск и другие регионы Казахстана.
В настоящее время южная столица связана прямыми рейсами с 53 городами мира. С запуском направления в Сиань география полетов между Казахстаном и Китаем продолжает расширяться. Сегодня из Алматы выполняются прямые рейсы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Чэнду, Урумчи, Кульджу (Инин), Ханчжоу и Санью.
Ранее соощалось, что три новых маршрута запустят из Казахстана в Азербайджан.
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