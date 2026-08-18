Генеральная прокуратура Казахстана добилась экстрадиции из Российской Федерации гражданина Казахстана, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.

В чем его подозревают

По данным следствия, в феврале 2019 года мужчина под предлогом содействия в заключении контракта на добычу золотосодержащей руды на месторождении в Акмолинской области завладел деньгами трех граждан.

Общая сумма составила 500 тысяч долларов США.

Кроме того, в 2021 году подозреваемый, по версии следствия, убедил двух предпринимателей передать ему 93,4 млн тенге. Деньги предназначались за содействие в заключении с АО «НК «КазАвтоЖол» контракта на выполнение дорожно-строительных работ.

Как его задержали

После совершения предполагаемых преступлений мужчина скрылся и был объявлен в международный розыск.

В сентябре 2025 года его задержали в Москве. По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана российская сторона экстрадировала подозреваемого в Казахстан.

В настоящее время он водворен в следственный изолятор.

Какое наказание ему грозит

За инкриминируемое деяние законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, а также с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо без такового.

Окончательное решение о виновности и наказании примет суд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы (@prokuratura.govkz)

Ранее подозреваемую в хищении 6 млрд тенге казахстанку задержали в Турции.

В турецком городе Анталья задержали 46-летнюю гражданку Казахстана, которая с 2021 года находилась в международном розыске. Операция проведена Министерством внутренних дел совместно с правоохранительными органами Турции.

По данным МВД, женщина подозревается в том, что в период с 2018 по 2020 годы вместе с сообщниками путем обмана и злоупотребления доверием завладела денежными средствами более 1300 граждан. Общая сумма причиненного ущерба превысила 6 млрд тенге.

26 июня подозреваемую депортировали из Турции в Казахстан. Содействие в ее возвращении оказали представитель МВД Казахстана в Турецкой Республике и Генеральное консульство РК.

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