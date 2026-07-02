Казахстанцам вернули 4,8 млрд тенге, похищенных кибермошенниками
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С начала 2026 года казахстанцам удалось вернуть 4,8 млрд тенге, похищенных интернет-мошенниками.
Министерство внутренних дел совместно с Национальным банком удалось предотвратить незаконный вывод еще 2,6 млрд тенге, которые злоумышленники не успели перевести.
По данным ведомства, за первые шесть месяцев года количество интернет-мошенничеств в стране снизилось на 7%. В министерстве отмечают, что преступники продолжают менять схемы обмана, используя современные технологии и методы психологического воздействия.
Для борьбы с киберпреступностью правоохранительные органы совместно с операторами связи заблокировали более 150 миллионов мошеннических звонков. Также при сотрудничестве с зарубежными коллегами были пресечены несколько международных call-центров, участники которых похищали деньги у казахстанцев.
Кроме того, сотрудники МВД ликвидировали интернет-ресурс, через который незаконно распространялись персональные данные граждан, и продолжают взаимодействовать с крупнейшими интернет-платформами для выявления мошенников и блокировки противоправного контента.
В МВД призвали казахстанцев сохранять бдительность. Гражданам рекомендуют не сообщать незнакомцам коды из SMS, реквизиты банковских карт и не устанавливать приложения по просьбе неизвестных лиц, даже если они представляются сотрудниками банков, операторов связи или государственных органов.
Можно ли потерять деньги, сообщив SMS-код "курьеру" службы доставки – объясняем в материале.
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