Казахстанцев предупреждают о новой схеме мошенничества
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Министерство внутренних дел Казахстана предупредило о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники пытаются получить доступ к деньгам граждан и организаций через Telegram.
По информации ведомства, мошенники создают фальшивые аккаунты, используя фотографии, имена и другие данные реальных руководителей государственных органов, компаний и организаций. Затем от их имени они связываются с сотрудниками и требуют срочно перевести деньги, оплатить счета, товары или услуги.
Основной расчет злоумышленников – на доверие и спешку. Чаще всего их сообщения получают бухгалтеры, финансовые специалисты и сотрудники, имеющие доступ к денежным средствам организации.
В МВД призвали не выполнять никаких финансовых операций по подобным указаниям без дополнительной проверки. Если сообщение вызывает хотя бы малейшие сомнения, необходимо связаться с руководителем лично или по телефону, проверить данные отправителя и прекратить переписку.
Также подчеркнули, что простая проверка информации может уберечь от серьезных финансовых потерь.
"Бдительность поможет сохранить ваши денежные средства и предотвратить мошенничество", – отметили в МВД.
Ранее лжесотрудник МЧС запугивал бизнесменов штрафами в Карагандинской области.
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