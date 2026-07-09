В Карагандинской области сотрудники управления по противодействию киберпреступности Департамента полиции пресекли деятельность 37-летнего мужчины.

По версии следствия, он обманывал предпринимателей, представляясь сотрудником службы пожарной безопасности.

Как сообщает ведомство, подозреваемый действовал по заранее подготовленной схеме. Он звонил владельцам бизнеса и представлялся сотрудником Министерства по чрезвычайным ситуациям. Мужчина убеждал предпринимателей в необходимости срочно заменить пожарную сигнализацию, заявляя, что в случае отказа им могут грозить крупные штрафы.

Чтобы вызвать доверие, подозреваемый предлагал "решить вопрос" и приобрести необходимое оборудование по цене ниже рыночной через якобы проверенных поставщиков. После этого он просил перечислять деньги на банковские счета своих родственников и знакомых.

Одним из потерпевших стал предприниматель, который в июне обратился в полицию. По предварительным данным, сумма причиненного ему ущерба составила около 200 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его.

"В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Также проверяется возможная причастность мужчины к другим аналогичным эпизодам мошенничества", – сообщили в полиции.

В Департаменте полиции Карагандинской области призвали граждан и предпринимателей быть осторожными при общении с неизвестными лицами.

Полицейские напоминают, что если звонящие представляются сотрудниками государственных органов, требуют срочно приобрести оборудование, перевести деньги или оплатить услуги, необходимо перепроверять информацию через официальные источники.

При возникновении подозрений на мошенничество рекомендуется незамедлительно обращаться в полицию по номеру "102".

Ранее сообщалось, что судят актюбинца за мошенничество под предлогом трудоустройства в шахту.

Читайте также: