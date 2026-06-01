Казахстанцы завоевали 3 медали на чемпионате мира IBJJF в США

В городе Лонг-Бич штата Калифорния США прошёл 30-й чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу IBJJF Worlds на котором казахстанские спортсмены добились исторического результата.

Сборная Казахстана среди взрослых завоевала две золотые медали в категории коричневых поясов. Победителями стали Алинур Қуатулы и Сейлхан Болат. Также бронзовую медаль выиграл Батыр Тенизбай.

Отдельного внимания заслуживает выступление юного спортсмена из Караганды Асанали Абаева. Он вошёл в историю как один из первых казахстанских чемпионов IBJJF.

Отметим, что Абаев выступал в дивизионе Juvenile 1 в весовой категории до 53,5 кг – синий пояс. На пути к золоту он провёл четыре сложных поединка, показав хорошую подготовку и сильный характер. В финале он встретился с соперником из Бразилии. По итогам боя судьи отдали победу казахстанскому спортсмену, и он стал чемпионом мира.

Ранее казахстанские борцы завоевали ещё шесть медалей на чемпионате Азии.

