Киберобман нового уровня выявили в Казахстане
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В последнее время в социальных сетях и мессенджерах распространяются сообщения от мошенников с предложением подключиться к "семейному тарифу" и занять свободные места.
Злоумышленники обещают дешёвую мобильную связь, чтобы вызвать доверие у пользователей. Однако после отклика на такие объявления они отправляют специальную ссылку.
Переход по этой ссылке может привести к установке вредоносных программ или краже личных данных. В некоторых случаях это позволяет мошенникам получить доступ к телефону, банковским приложениям, аккаунтам в соцсетях и другой конфиденциальной информации.
После заражения устройства работа смартфона может быть нарушена, а личные данные – скомпрометированы.
Специалисты рекомендуют соблюдать простые правила безопасности:
- не переходить по ссылкам от незнакомых отправителей;
- не доверять подозрительно выгодным предложениям;
- не передавать личные и банковские данные третьим лицам;
- устанавливать приложения только из официальных магазинов;
- использовать антивирусную защиту на смартфоне.
Если вы получили подозрительное сообщение или стали жертвой мошенников, необходимо обратиться в полицию.
Эксперты призывают граждан быть внимательными и не поддаваться на уловки злоумышленников – это поможет сохранить финансовую и цифровую безопасность.
Ранее был задержан лжесотрудник ДЭР за мошенничество.
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