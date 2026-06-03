Киберобман нового уровня выявили в Казахстане

В последнее время в социальных сетях и мессенджерах распространяются сообщения от мошенников с предложением подключиться к "семейному тарифу" и занять свободные места.

Злоумышленники обещают дешёвую мобильную связь, чтобы вызвать доверие у пользователей. Однако после отклика на такие объявления они отправляют специальную ссылку.

Переход по этой ссылке может привести к установке вредоносных программ или краже личных данных. В некоторых случаях это позволяет мошенникам получить доступ к телефону, банковским приложениям, аккаунтам в соцсетях и другой конфиденциальной информации.

После заражения устройства работа смартфона может быть нарушена, а личные данные – скомпрометированы.

Специалисты рекомендуют соблюдать простые правила безопасности:

не переходить по ссылкам от незнакомых отправителей;

не доверять подозрительно выгодным предложениям;

не передавать личные и банковские данные третьим лицам;

устанавливать приложения только из официальных магазинов;

использовать антивирусную защиту на смартфоне.

Если вы получили подозрительное сообщение или стали жертвой мошенников, необходимо обратиться в полицию.

Эксперты призывают граждан быть внимательными и не поддаваться на уловки злоумышленников – это поможет сохранить финансовую и цифровую безопасность.

Ранее был задержан лжесотрудник ДЭР за мошенничество.

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