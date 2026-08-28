Килограммы марихуаны хранил дома житель ВКО
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Более 6,7 килограмма наркотических средств изъяли полицейские у 48-летнего жителя района Үлкен Нарын Восточно-Казахстанской области в ходе профилактического мероприятия «Қарасора-2026».
Что нашли
Сотрудники криминальной полиции района совместно с подразделением по противодействию наркопреступности ДП ВКО провели обыск по месту жительства мужчины. Во дворе правоохранители обнаружили 22 куста конопли, а в хозяйственных помещениях – свёртки и ёмкости с веществом растительного происхождения.
Согласно заключению экспертизы, изъятые растения являются каннабисом в невысушенном виде. Обнаруженные вещества также признаны марихуаной общим весом более 700 граммов. Общий вес изъятых наркотических средств превысил 6,7 килограмма.
Зачем мужчина собирал коноплю
У мужчины также установлен факт употребления каннабиноидов. Он пояснил, что ранее собирал дикорастущую коноплю для личного употребления и специально её не выращивал.
По данному факту проводится досудебное расследование.
Ведомство напоминает, что незаконные приобретение, хранение, изготовление и распространение наркотических средств влекут уголовную ответственность. Хранение наркотиков даже для личного употребления не освобождает от ответственности.
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Ранее сообщалось, что наркосеть с закладками в пяти городах координировали из-за рубежа.
По материалам дела, организатор обеспечивал поставку синтетических наркотиков, распределял роли между участниками и отправлял им координаты тайников.
Он же, как считают следователи, контролировал выполнение поручений и рассчитывался с участниками через криптовалюту.
Закладки, предварительно, оборудовали в Талдыкоргане, Алматы, Конаеве, Каскелене и Павлодаре.
Во время следственных и оперативных мероприятий изъяли свертки с порошкообразным веществом. Предположительно, речь идет о мефедроне. Точный состав должна установить судебная экспертиза.
Следователи забрали и другие вещества, мобильные телефоны с данными, которые могут иметь доказательственное значение, и сведения о расчетах через криптовалютный кошелек Exodus.
По выявленным фактам расследуются уголовные дела по статье 297 УК РК.
Теперь правоохранители устанавливают личность организатора и его местонахождение, каналы поставки наркотиков и других возможных участников схемы.
Досудебное расследование находится на контроле прокуратуры области Жетысу.
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