Китай призвал США прекратить подготовку к войне в космосе

Китай призвал Соединенные Штаты отказаться от дальнейшего наращивания военного потенциала в космосе после того, как американская сторона впервые публично подтвердила наличие размещенных на орбите средств космического контроля.

Как сообщает The Times, представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что действия Вашингтона могут усилить напряженность и спровоцировать новую гонку вооружений за пределами Земли.

«Мы настоятельно призываем американскую сторону прекратить наращивание своего военного потенциала и подготовку к войне в космическом пространстве», – заявил представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Пекин традиционно выступает против размещения оружия в космосе и призывает к международным договоренностям в этой сфере. Ранее Го Цзякунь заявлял, что Китай выступает против гонки вооружений и милитаризации космического пространства.

США впервые публично подтвердили наличие оружия на орбите

Поводом для реакции Пекина стало заявление министра Военно-воздушных сил США Троя Мейнка на конференции Air, Space & Cyber в Мэриленде.

Он сообщил, что американские Космические силы располагают «средствами космического контроля на орбите», способными защищать вооруженные силы США от действий противника.

«Соединенные Штаты теперь располагают размещенными на орбите средствами космического контроля, способными защищать объединенные силы от враждебных действий противника», – заявил Мейнк.

Air & Space Forces Magazine называет это самым прямым на сегодняшний день публичным признанием Пентагоном наличия у США подобных возможностей в космосе. При этом Мейнк не раскрыл, о каких именно системах идет речь и когда они были развернуты.

Позже Космические силы США пояснили, что понятие «космический контроль» может включать как кинетические, так и некинетические средства, способные нарушать, ограничивать или при необходимости уничтожать возможности противника. Такие системы могут применяться как в оборонительных, так и в наступательных целях. Однако американская сторона не подтвердила, какие именно типы вооружений уже находятся на орбите.

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