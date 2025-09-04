На телеграм-канале "Orda" появилась информация о якобы задержании ряда высокопоставленных сотрудников Комитета национальной безопасности. В КНБ заявили, что эти сведения не соответствуют действительности, передает BAQ.KZ.

Комитет также напомнил, что распространение заведомо ложной информации влечет уголовную ответственность.

Ранее в СМИ также появилась информация о задержании министра иностранных дел Мурата Нуртлеу и бизнесмена Гаджи Гаджиева.

МИД Казахстана уже официально опроверг слухи о задержании министра.

Позже Центр по борьбе с дезинформацией СЦК сделал заявление по поводу информации задержания Нуртлеу и Гаджиева.

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева сразу выступила с обращением к журналистам на фоне публикаций о якобы задержанных госслужащих. Она предупредила об ответственности за распространение фейковых новостей.