КНБ опроверг информацию о задержании своих сотрудников
На телеграм-канале "Orda" появилась информация о якобы задержании ряда высокопоставленных сотрудников Комитета национальной безопасности. В КНБ заявили, что эти сведения не соответствуют действительности, передает BAQ.KZ.
Комитет также напомнил, что распространение заведомо ложной информации влечет уголовную ответственность.
Ранее в СМИ также появилась информация о задержании министра иностранных дел Мурата Нуртлеу и бизнесмена Гаджи Гаджиева.
МИД Казахстана уже официально опроверг слухи о задержании министра.
Позже Центр по борьбе с дезинформацией СЦК сделал заявление по поводу информации задержания Нуртлеу и Гаджиева.
Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева сразу выступила с обращением к журналистам на фоне публикаций о якобы задержанных госслужащих. Она предупредила об ответственности за распространение фейковых новостей.
