Комитет национальной безопасности Казахстана проводит проверочные мероприятия по ситуации, связанной с видеороликом, распространяемым в социальных сетях с участием комика Нурлан Сабуров, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия», – сообщили в пресс-службе КНБ РК редакции BAQ.KZ.

При этом сроки проведения проверки и возможные итоги в ведомстве не уточнили.

Речь идёт о видеоролике, в котором комик рассказывает о передаче 10 мотоциклов подразделению частной военной компании «Вагнер», принимающей участие в боевых действиях. Видео активно распространяется в социальных сетях и вызвало общественный резонанс.

Ранее юрист утверждал, что за поддержку российских военных формирований ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в СМИ сообщалось, что комику якобы запретили въезд в Россию сроком на 50 лет в связи с нарушениями миграционного и налогового законодательства. Официального подтверждения этой информации на данный момент не поступало. По имеющимся данным, Нурлан Сабуров вернулся в Казахстан.

Сам артист заявил, что ситуацией занимаются юристы, и воздержался от подробных комментариев.