По решению суда 442 человека были выдворены за пределы Казахстана, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Мангистауской области за первые четыре месяца текущего года за нарушение миграционного законодательства к ответственности привлечены 2 401 иностранный гражданин.

Отмечается, что в регионе постоянно проживают 15 734 иностранных гражданина.

За отчетный период 509 человек получили разрешение на постоянное проживание в Казахстане, столько же – гражданство Республики Казахстан. Также в сфере документирования оказано 30 918 государственных услуг.

Кроме того, 11 100 иностранцев поставлены на временный регистрационный учет.

Также зафиксированы отдельные уголовные правонарушения, связанные с нарушением миграционного законодательства. Полиция продолжает работу по выявлению и пресечению каналов незаконной миграции в усиленном режиме.

Ранее в Семее пятерых граждан Китая выдворили за незаконную работу.

