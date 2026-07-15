Число заболевших Эболой в ДР Конго превысило 2 тысячи

В Демократической Республике Конго продолжает распространяться лихорадка Эбола. Число подтвержденных случаев заболевания достигло 2 011, увеличившись за последние сутки еще на 20.

По данным министерства связи и по делам СМИ ДРК, от опасной инфекции уже умерли 754 человека. Уровень смертности среди заболевших составляет 23,4%.

В настоящее время 376 пациентов находятся под наблюдением врачей в больницах и медицинских изоляторах. Специалисты продолжают выявлять людей, которые могли контактировать с зараженными. Сейчас отслежено 64,4% таких контактов.

Медицинские службы продолжают проводить противоэпидемические мероприятия, чтобы остановить дальнейшее распространение инфекции.

Ранее мы сообщали, что Во Франции зафиксирован первый подтверждённый случай заражения вирусом Эбола. Заболевание выявлено у врача, который работал в гуманитарной миссии в Демократической Республике Конго, где продолжается вспышка опасной инфекции.

Ситуация в ДР Конго

По данным медиков, вспышка Эболы в ДРК продолжается с середины мая. Главным очагом заболевания стала провинция Итури в ДРК. В стране зарегистрировано более тысячи подтверждённых случаев заболевания. За несколько недель погибли сотни человек.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что вспышка развивается стремительно и уже приобрела серьёзный характер. Всего за первые недели зарегистрировано сотни смертей.

Сложность ситуации усугубляется тем, что часть очагов находится в районах с ограниченным доступом для медиков и гуманитарных организаций, что затрудняет лечение и изоляцию заболевших.

Также случаи заражения зафиксированы в соседней Уганде, где уже есть погибшие.

Несмотря на высокую летальность заболевания, при своевременной изоляции и медицинской помощи риск массового распространения удаётся ограничивать.

Что известно об Эболе

Вирус Эбола относится к числу наиболее опасных инфекционных заболеваний. Болезнь сопровождается высокой температурой, сильной интоксикацией организма и может вызывать внутренние кровотечения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, уровень смертности при отдельных вспышках заболевания может достигать 50% и выше, что делает Эболу одной из самых опасных вирусных инфекций в мире.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганда чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.

По данным ВОЗ, вспышка связана с редким штаммом вируса Bundibugyo, против которого на сегодняшний день пока нет специальной вакцины и эффективного лечения.

Эбола передается при тесном контакте с биологическими жидкостями зараженных людей или инфицированных животных. Специалисты рекомендуют перед зарубежными поездками заранее изучать эпидемиологическую ситуацию в стране пребывания и соблюдать меры личной гигиены.

После возвращения из поездки медики советуют внимательно следить за состоянием здоровья. При появлении температуры, слабости или других симптомов необходимо сразу обратиться к врачу и обязательно сообщить о поездке.

Кроме того, толпа сожгла изоляторы для больных Эболой в ДР Конго.

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