Во Франции выявлен первый случай заражения Эболой
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Во Франции зафиксирован первый подтверждённый случай заражения вирусом Эбола. Заболевание выявлено у врача, который работал в гуманитарной миссии в Демократической Республике Конго, где продолжается вспышка опасной инфекции.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения Франции, пациент был заранее изолирован в специализированном медицинском учреждении ещё до подтверждения диагноза. Ведомство подчёркивает, что риск распространения вируса среди населения оценивается как низкий.
Ранее на территории Франции случаев заражения Эболой не фиксировалось. При этом в 2014 году в страну уже доставляли заболевших французов, однако диагноз тогда был установлен ещё в Африке.
Власти Франции сейчас отслеживают все возможные контакты инфицированного и проводят эпидемиологическое расследование.
Ситуация в ДР Конго
По данным медиков, вспышка Эболы в ДРК продолжается с середины мая. В стране зарегистрировано более тысячи подтверждённых случаев заболевания. За несколько недель погибли сотни человек.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что вспышка развивается стремительно и уже приобрела серьёзный характер. Всего за первые недели зарегистрировано сотни смертей.
Сложность ситуации усугубляется тем, что часть очагов находится в районах с ограниченным доступом для медиков и гуманитарных организаций, что затрудняет лечение и изоляцию заболевших.
Также случаи заражения зафиксированы в соседней Уганде, где уже есть погибшие.
Несмотря на высокую летальность заболевания, при своевременной изоляции и медицинской помощи риск массового распространения удаётся ограничивать.
Что известно об Эболе
Вирус Эбола относится к числу наиболее опасных инфекционных заболеваний. Болезнь сопровождается высокой температурой, сильной интоксикацией организма и может вызывать внутренние кровотечения.
По данным Всемирной организации здравоохранения, уровень смертности при отдельных вспышках заболевания может достигать 50% и выше, что делает Эболу одной из самых опасных вирусных инфекций в мире.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганда чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.
По данным ВОЗ, вспышка связана с редким штаммом вируса Bundibugyo, против которого на сегодняшний день пока нет специальной вакцины и эффективного лечения.
Эбола передается при тесном контакте с биологическими жидкостями зараженных людей или инфицированных животных. Специалисты рекомендуют перед зарубежными поездками заранее изучать эпидемиологическую ситуацию в стране пребывания и соблюдать меры личной гигиены.
После возвращения из поездки медики советуют внимательно следить за состоянием здоровья. При появлении температуры, слабости или других симптомов необходимо сразу обратиться к врачу и обязательно сообщить о поездке.
Кроме того, толпа сожгла изоляторы для больных Эболой в ДР Конго.
Читайте также:
Самое читаемое
- "Осознают только, когда бьет по карману": глава МВД ответил на критику о "штрафстане"
- Обгоревшее тело полицейского обнаружено в Алматинской области: задержаны супруга и сын
- Скончался Ербаян Мухтар: трагический финал истории солдата Нацгвардии
- Адское пламя: в Астане вспыхнул газовоз
- Бишкек предложил Астане обмен территориями ради 150-километровой магистрали