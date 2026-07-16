Компания Маска потеряла часть рыночной стоимости

Акции космической компании SpaceX, основанной Илоном Маском, впервые с момента выхода на биржу опустились ниже стоимости первичного размещения.

Во время торгов в США в среду цена бумаг снизилась примерно до $133, тогда как в июне компания установила цену размещения на уровне $135 за акцию.

После проведения IPO акции SpaceX показали стремительный рост. На фоне высокого интереса со стороны частных инвесторов стоимость ценных бумаг в отдельный момент достигала $225 за акцию.

Размещение SpaceX стало крупнейшим IPO в истории – объем выпуска составил около $75 млрд. Даже по стартовой цене компания получила оценку в $1,77 трлн.

В дальнейшем внимание инвесторов было связано не только с космическими проектами SpaceX, но и с планами компании в сфере искусственного интеллекта. В частности, рассматривается развитие космических центров обработки данных, которые должны работать на солнечной энергии.

Однако эксперты отмечают возможные сложности при реализации таких проектов. Среди основных рисков называют высокие затраты на создание инфраструктуры, технические проблемы с охлаждением оборудования и влияние космической радиации на компьютерные системы.

Напомним, Илон Маск снова утратил статус триллионера.

Ранее сообщалось, что Илон Маск стал первым триллионером в мире. Компания SpaceX Илона Маска провела крупнейшее первичное размещение акций (IPO) в истории США, привлекая 75 млрд долларов. Цена размещения составила 135 долларов за акцию.

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