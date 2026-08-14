Специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области рассмотрел спор между индивидуальным предпринимателем и ТОО о взыскании задолженности, неустойки и судебных расходов.

Из-за чего возник спор

В 2023 году стороны заключили договор аренды транспортного средства с экипажем. Предприниматель предоставил компании транспорт, выполнив свои обязательства по договору.

Оказание услуг подтверждено актами выполненных работ, которые подписали обе стороны.

Однако компания не внесла арендные платежи в установленные сроки. В результате образовалась задолженность.

Какую сумму признала компания

В ходе судебного разбирательства ТОО признало основной долг в размере 11,5 млн тенге. При этом ответчик не согласился с размером начисленной неустойки.

Доказательств, которые опровергали бы доводы предпринимателя и представленный им расчет, компания суду не предоставила.

Что решил суд

Изучив материалы дела, суд признал требования предпринимателя обоснованными. Размер законной неустойки определили с учетом базовой ставки Национального банка Казахстана.

В итоге суд удовлетворил иск в полном объеме. С компании в пользу предпринимателя взыскали:

11,5 млн тенге – задолженность;

1 032 164 тенге – законную неустойку;

судебные расходы.

Сумма задолженности и неустойки составила более 12,5 млн тенге.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее в Восточно-Казахстанской области восстановили права 37 предпринимателей, перед которыми образовалась задолженность за поставленные товары и оказанные услуги.

Прокуратура района Алтай ВКО в ходе проверки соблюдения прав субъектов бизнеса выявила нарушения в деятельности КГП на ПХВ "Межрайонная больница района Алтай".

Как выяснилось, медицинское учреждение несвоевременно исполняло обязательства перед поставщиками – не была погашена задолженность за уже поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги.

По результатам прокурорского реагирования больница полностью рассчиталась с предпринимателями. Общая сумма погашенной задолженности составила 106,47 млн тенге.

Принятые меры позволили восстановить права 37 представителей бизнеса и обеспечить своевременное исполнение обязательств государственного предприятия.

Ранее 487 млн тенге задержанной зарплаты выплатили в Алматинской области.

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