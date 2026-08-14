Компания задолжала свыше 11 млн тенге за аренду транспорта в Карагандинской области
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Специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области рассмотрел спор между индивидуальным предпринимателем и ТОО о взыскании задолженности, неустойки и судебных расходов.
Из-за чего возник спор
В 2023 году стороны заключили договор аренды транспортного средства с экипажем. Предприниматель предоставил компании транспорт, выполнив свои обязательства по договору.
Оказание услуг подтверждено актами выполненных работ, которые подписали обе стороны.
Однако компания не внесла арендные платежи в установленные сроки. В результате образовалась задолженность.
Какую сумму признала компания
В ходе судебного разбирательства ТОО признало основной долг в размере 11,5 млн тенге. При этом ответчик не согласился с размером начисленной неустойки.
Доказательств, которые опровергали бы доводы предпринимателя и представленный им расчет, компания суду не предоставила.
Что решил суд
Изучив материалы дела, суд признал требования предпринимателя обоснованными. Размер законной неустойки определили с учетом базовой ставки Национального банка Казахстана.
В итоге суд удовлетворил иск в полном объеме. С компании в пользу предпринимателя взыскали:
- 11,5 млн тенге – задолженность;
- 1 032 164 тенге – законную неустойку;
- судебные расходы.
Сумма задолженности и неустойки составила более 12,5 млн тенге.
Решение суда не вступило в законную силу.
Ранее в Восточно-Казахстанской области восстановили права 37 предпринимателей, перед которыми образовалась задолженность за поставленные товары и оказанные услуги.
Прокуратура района Алтай ВКО в ходе проверки соблюдения прав субъектов бизнеса выявила нарушения в деятельности КГП на ПХВ "Межрайонная больница района Алтай".
Как выяснилось, медицинское учреждение несвоевременно исполняло обязательства перед поставщиками – не была погашена задолженность за уже поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги.
По результатам прокурорского реагирования больница полностью рассчиталась с предпринимателями. Общая сумма погашенной задолженности составила 106,47 млн тенге.
Принятые меры позволили восстановить права 37 представителей бизнеса и обеспечить своевременное исполнение обязательств государственного предприятия.
Ранее 487 млн тенге задержанной зарплаты выплатили в Алматинской области.
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