Контрафактные сигареты не попали в Казахстан

На автомобильном пункте пропуска "Карасу" в Жамбылской области пограничники Комитета национальной безопасности пресекли попытку ввоза крупной партии табачных изделий.

По данным ведомства, в республику пытались незаконно ввезти 360 тысяч пачек сигарет. Для сокрытия товара использовались специально оборудованные тайники в грузовом транспорте.

Предварительная стоимость изъятой партии составляет более 180 млн тенге.

Задержанный товар передан в соответствующие органы для дальнейшего разбирательства.

Отметим, что с начала 2026 года пограничники пресекли 93 факта незаконного провоза табачной продукции. Общая стоимость изъятых товаров составила 386 млн тенге.

Ранее контрафактный табак на миллионы тенге изъяли в Алматы.

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