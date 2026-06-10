Контрафактные сигареты не попали в Казахстан
Сегодня 2026, 13:43
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Сегодня 2026, 13:43Сегодня 2026, 13:43
149Фото: КНБ РК
На автомобильном пункте пропуска "Карасу" в Жамбылской области пограничники Комитета национальной безопасности пресекли попытку ввоза крупной партии табачных изделий.
По данным ведомства, в республику пытались незаконно ввезти 360 тысяч пачек сигарет. Для сокрытия товара использовались специально оборудованные тайники в грузовом транспорте.
Предварительная стоимость изъятой партии составляет более 180 млн тенге.
Задержанный товар передан в соответствующие органы для дальнейшего разбирательства.
Отметим, что с начала 2026 года пограничники пресекли 93 факта незаконного провоза табачной продукции. Общая стоимость изъятых товаров составила 386 млн тенге.
Ранее контрафактный табак на миллионы тенге изъяли в Алматы.
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