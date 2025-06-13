10 августа на Центральном стадионе Алматы состоится концерт мировой поп-звезды Дженнифер Лопес. Мероприятие обещает стать не только одним из самых ярких культурных событий года, но и значительным экономическим катализатором для города, передает BAQ.KZ.

По данным организаторов, билеты на шоу приобрели зрители из 29 стран, включая Россию, США, Германию, Великобританию, Турцию, ОАЭ и даже Мексику — родину певицы. Примерно 30% всех проданных билетов пришлись на иностранных граждан, что свидетельствует о высоком интересе со стороны международной аудитории.

Согласно оценке Управления туризма города Алматы, каждый иностранный турист в среднем проводит в городе от 3 до 5 дней, оставляя до 1500 долларов на проживание, питание, транспорт, покупки и развлечения. По предварительным расчётам, общий вклад зарубежных гостей в секторы гостеприимства (HoReCa) может достичь 5 миллиардов тенге.

"Ожидается рост загрузки гостиниц, увеличение спроса на экскурсионные туры и рестораны, а также дополнительная занятость в сервисной отрасли. Власти и бизнес отмечают, что подобные мероприятия способствуют не только притоку туристов, но и формированию имиджа Алматы как центра культурной и креативной экономики Центральной Азии", - заявляют организаторы.

Билеты на шоу всё ещё в продаже, а количество иностранных зрителей продолжает расти — что обещает ещё больший экономический эффект.

Ранее сообщалось, что в Алматы пройдёт второе шоу Дженнифер Лопес. После ФК "Кайрат" опроверг согласование концерта Джей Ло на стадионе в Алматы. После стало известно, что концерт мировой звезды в Алматы все-таки состоится, как и планировалось, 10 августа. Ради такого события даже решили перенести матч Казахстанской Премьер-лиги "Кайрат" – "Женис" на 21 сентября.

Таким образом, Казахстан стал единственной страной в регионе, где Дженнифер Лопес проведёт два концерта: 1 августа — в Астане и 10 августа — в Алматы.