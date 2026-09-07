Коррупционные преступления с ущербом на 3,7 млрд тенге выявили в Казахстане
Данные приведены за июль и август 2026 года.
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Свыше 3,7 млрд тенге составила сумма установленного ущерба по оконченным уголовным делам о коррупции, расследованным в июле и августе 2026 года.
По информации Службы по противодействию коррупции КНБ, всего за два месяца зарегистрировано 201 коррупционное правонарушение. Среди наиболее распространенных преступлений – взяточничество, хищение, мошенничество, а также злоупотребление и превышение должностных полномочий.
По данным ведомства, подозреваемыми по уголовным делам признаны 140 человек.
За отчетный период завершено расследование 126 уголовных дел. Из них 110 материалов направлены в суд.
Таким образом, в среднем за июль и август КНБ регистрировал более ста коррупционных правонарушений ежемесячно, а установленный ущерб по завершенным делам исчисляется миллиардами тенге.
Работа по выявлению и пресечению коррупционных правонарушений продолжается.
Ранее сообщалось, что в период с февраля по апрель текущего года зарегистрировано 317 коррупционных правонарушений.
Большая часть выявленных фактов связана с такими преступлениями, как взяточничество, мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями.
В рамках расследования уголовных дел 226 лиц признаны подозреваемыми.
За указанный период завершено расследование 198 уголовных дел, из которых 175 направлены в суд для рассмотрения по существу.
Общий установленный размер ущерба по оконченным уголовным делам составил 4,2 млрд тенге.
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