Заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев заявил о необходимости законодательного регулирования деятельности благотворительных фондов и частных сборов, особенно в онлайн-пространстве. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналистов о возможности проверки таких организаций, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Буквально в апреле я собирал все наши министерства. Эта тема волнует всех нас. Есть хорошие фонды, которые оказывают реальную помощь. А есть те, кто прикрывается благотворительностью. Особенно те, которые сегодня действуют в соцсетях", – отметил Кошербаев.

По его словам, речь идет не только о фондах, но и об отдельных гражданах, которые размещают фотографии и просят перевести деньги, при этом не отчитываясь о том, куда именно они идут.

"Эта часть по сути законодательством до конца не урегулирована и не прослеживается, куда деньги идут. Только такие случаи как с Перизат Кайрат и еще рядом фондов вышли на поверхность и оказались в поле зрения правоохранительных органов. Конечно, нужно вносить соответствующие изменения в законодательство и другие регулятивные функции", – подчеркнул он.

Кошербаев отметил, что государство не может контролировать внутреннюю работу благотворительных организаций, поскольку это общественные инициативы. Однако он считает, что необходимо создать условия, при которых будет обеспечена прозрачность.

"Благотворительность – это такая сфера, в которой государство не участвует, я имею в виду она внутри фондов не сидит и не может. Это общественные инициативы или же инициативы граждан. Некоторые превращают эту форму в существование, а некоторые действительно с волонтерами работают с тем, чтобы помогать. И мы с вами являемся свидетелями всех таких случаев. Однозначно эту сферу надо регулировать и ее нужно поставить под контроль, чтобы люди видели, куда их деньги перечисляются и действительно ли они уходит на те цели, которые были изначально заявлены. Задача государства – сделать так, чтобы работали действительно те организации, которые могут помочь", – заключил он.

В ближайшее время, по словам вице-премьера, соответствующие инициативы будут вынесены на общественное обсуждение.

Как ранее сообщал BAQ.KZ, Перизат Кайрат и её мать Гайни Алашбаева обвиняются в хищении более 3,5 млрд тенге под предлогом благотворительности. Согласно материалам следствия, с 2021 по 2024 год подсудимые организовали масштабный сбор средств якобы на помощь детям с инвалидностью, пострадавшим от паводков и населению Палестины. Однако большая часть средств, по версии прокуратуры, пошла на покупку элитных автомобилей, квартир, люксовых товаров и отдых в дорогих отелях.

В Астане продолжается судебный процесс по делу Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой. Ранее гособвинение запросило 10 лет лишения свободы для Перизат Кайрат и 8 лет — для Гайни Алашбаевой, а также конфискацию всего имущества, приобретённого на средства, полученные преступным путём.