Кошки, запах и конфликт: ситуацию в многоквартирном доме выясняют в Алматы

В Алматы полиция начала разбирательство по ситуации в одной из квартир Алмалинского района. Жители дома сообщили, что в соседней квартире, предположительно, содержится большое количество кошек.

Что произошло

За помощью обратилась одна из соседок. По ее словам, она страдает астмой, а из соседней квартиры доносится сильный неприятный запах, который особенно усиливается в жаркую погоду.

Жильцы утверждают, что из-за запаха не могут открывать окна. Также они сообщили, что используемые для обработки помещения средства вызывают ухудшение самочувствия.

На место прибыл участковый инспектор полиции. Однако хозяйка квартиры дверь не открыла.

Теперь ситуацию рассмотрит специальная комиссия с участием профильных служб.

Какие меры могут принять специалисты

Специалистам предстоит проверить, соблюдаются ли санитарные требования, в каких условиях содержатся животные, и дать оценку ситуации в рамках действующего законодательства.

Главная задача – найти законное и взвешенное решение, которое обеспечит надлежащие условия содержания животных и одновременно защитит право жителей многоквартирного дома на безопасные и комфортные условия проживания.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

Ранее мы сообщали, что из квартиры жительницы Семея вывезли десять КамАЗов мусора.

По словам соседей, женщина в течение длительного времени приносила домой различный хлам, из-за чего квартира оказалась полностью завалена отходами. Жители дома жаловались на сильный запах, антисанитарию и опасались возможного пожара.

После обращений соседей на место прибыли сотрудники полиции, коммунальных служб и волонтеры. В результате квартиру начали очищать от накопившегося мусора.

По данным очевидцев, всего было вывезено десять грузовиков отходов.

С хозяйкой квартиры провели профилактическую беседу. Также ей предложили необходимую помощь.

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