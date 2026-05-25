Прокуратура усомнилась в мягком приговоре по наркоделу в Шымкенте
Верховный суд отменил приговор жителю Туркестанской области по делу о мефедроне после протеста прокуратуры.
Ранее специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента признал мужчину виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке психотропных веществ без цели сбыта в особо крупном размере. У него изъяли 200 граммов мефедрона. Суд назначил ему 3 года лишения свободы.
Однако при проверке законности приговора прокуратура пришла к выводу, что действия осуждённого были квалифицированы неправильно.
По данным Генеральной прокуратуры, в деле имеются признаки более тяжкого преступления – незаконного приобретения, хранения и перевозки наркотиков с целью сбыта, в особо крупном размере и по предварительному сговору группой лиц.
После кассационного протеста Генеральной прокуратуры приговор был отменён, а уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение.
В надзорном органе напомнили, что за такие преступления предусмотрено наказание от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее дело о недонесении в отношении супруги осужденного было прекращено.
