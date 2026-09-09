Кражи оборудования раскрыли в Жанаозене: задержан подозреваемый
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В Жанаозене сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в серии краж оборудования с производственных объектов нефтегазового предприятия.
Задержание провели в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Металл».
Поводом для начала расследования стало заявление о краже двух шиберных задвижек со скважины, расположенной в селе Тенге. Стоимость похищенного оборудования превысила 1,5 млн тенге.
Как раскрыли кражу
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили предполагаемого злоумышленника.
При дальнейшей проверке выяснилось, что задержанный может быть причастен и к другим аналогичным преступлениям.
Всего мужчину подозревают в совершении шести фактов хищения имущества нефтегазового предприятия.
По данным фактам возбуждены уголовные дела.
Что известно о подозреваемом
Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Сейчас полицейские устанавливают местонахождение похищенного оборудования и проверяют возможную причастность к преступлениям других лиц.
Расследование продолжается.
Ранее житель Усть-Каменогорска дважды обокрал магазин за один день.
В полицию поступило заявление о краже трех пар наушников из магазина. По предварительным данным, неизвестный тайно похитил имущество, причинив владельцу материальный ущерб на сумму свыше 157 тысяч тенге.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Усть-Каменогорска.
Как установило следствие, мужчина дважды приходил в магазин. Во время первого визита он похитил часть товара, после чего продал его случайному прохожему за 10 тысяч тенге.
Через несколько часов подозреваемый вернулся в магазин и похитил оставшееся имущество. Его он также реализовал за 10 тысяч тенге.
По данному факту проводится досудебное расследование по признакам кражи. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
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