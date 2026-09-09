В Жанаозене сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в серии краж оборудования с производственных объектов нефтегазового предприятия.

Задержание провели в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Металл».

Поводом для начала расследования стало заявление о краже двух шиберных задвижек со скважины, расположенной в селе Тенге. Стоимость похищенного оборудования превысила 1,5 млн тенге.

Как раскрыли кражу

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили предполагаемого злоумышленника.

При дальнейшей проверке выяснилось, что задержанный может быть причастен и к другим аналогичным преступлениям.

Всего мужчину подозревают в совершении шести фактов хищения имущества нефтегазового предприятия.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Что известно о подозреваемом

Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Сейчас полицейские устанавливают местонахождение похищенного оборудования и проверяют возможную причастность к преступлениям других лиц.

Расследование продолжается.

Ранее житель Усть-Каменогорска дважды обокрал магазин за один день.

В полицию поступило заявление о краже трех пар наушников из магазина. По предварительным данным, неизвестный тайно похитил имущество, причинив владельцу материальный ущерб на сумму свыше 157 тысяч тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Усть-Каменогорска.

Как установило следствие, мужчина дважды приходил в магазин. Во время первого визита он похитил часть товара, после чего продал его случайному прохожему за 10 тысяч тенге.

Через несколько часов подозреваемый вернулся в магазин и похитил оставшееся имущество. Его он также реализовал за 10 тысяч тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование по признакам кражи. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Читайте также: