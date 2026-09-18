В Карагандинской области суд вынес приговор организатору структурного подразделения финансовой пирамиды «CVK» Каирбаеву С.Ш.

Как работала схема

Участникам проекта предлагали внести денежные средства в криптовалюте USDT для приобретения виртуальных магазинов стоимостью от 49 тыс. до 120 тыс. долларов США.

Взамен им обещали ежедневный доход и дополнительные бонусы за привлечение новых вкладчиков.

На чем зарабатывали участники

При этом товары, размещенные в виртуальных магазинах, фактически не существовали. Получение дохода зависело от привлечения новых участников и внесения ими денежных средств.

Денежные средства вкладчиков переводились в криптовалюте USDT посредством платформы OKX на электронные кошельки.

В ходе оперативных мероприятий обеспечена заморозка криптоактивов на сумму 474 тыс. USDT, что эквивалентно 212 млн тенге.

Какое решение вынес суд

По приговору суда указанные цифровые активы конфискованы в доход государства.

Каирбаеву С.Ш. назначено 2 года ограничения свободы с конфискацией имущества.

Приговор вступил в законную силу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)

Ранее фигурантку дела Finiko вернули в Казахстан из Турции.

Она была задержана после четырех лет международного розыска.

По данным следствия, реальная предпринимательская или инвестиционная деятельность «The Finiko» не осуществлялась.

Выплаты ранее привлеченным участникам производились за счет денежных средств, которые поступали от новых вкладчиков и создавалась видимость доходности, что позволяло продолжать привлечение денег граждан.

В результате противоправной деятельности в финансовую пирамиду было привлечено более 160 млн тенге денежных средств вкладчиков.

Кроме того, в рамках досудебной конфискации в доход государства обращен земельный участок подозреваемой стоимостью 221 млн тенге.

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