Руководитель структурного подразделения финансовой пирамиды «The Finiko», находившаяся в международном розыске с 2022 года, возвращена из Турции в Казахстан.

Как ее нашли

По информации Департамента гентства по финансовому мониторингу по Алматы, подозреваемую вернули в Казахстан совместно с Национальным центральным бюро Интерпола при координации органов прокуратуры.

По данным следствия, реальная предпринимательская или инвестиционная деятельность «The Finiko» не осуществлялась.

Как работала схема

Выплаты ранее привлеченным участникам производились за счет денежных средств, которые поступали от новых вкладчиков.

Таким образом создавалась видимость доходности, что позволяло продолжать привлечение денег граждан.

Сколько денег привлекли

В результате противоправной деятельности в финансовую пирамиду было привлечено более 160 млн тенге денежных средств вкладчиков.

Кроме того, в рамках досудебной конфискации в доход государства обращен земельный участок подозреваемой стоимостью 221 млн тенге.

Что известно об остальных фигурантах

Ранее по этому уголовному делу трое фигурантов были осуждены к лишению свободы на срок до 6 лет с конфискацией имущества.

Расследование продолжается.

В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана иная информация разглашению не подлежит.

Ранее подозреваемую в хищении 6 млрд тенге казахстанку задержали в Турции.

В турецком городе Анталья задержали 46-летнюю гражданку Казахстана, которая с 2021 года находилась в международном розыске. Операция проведена Министерством внутренних дел совместно с правоохранительными органами Турции.

По данным МВД, женщина подозревается в том, что в период с 2018 по 2020 годы вместе с сообщниками путем обмана и злоупотребления доверием завладела денежными средствами более 1300 граждан. Общая сумма причиненного ущерба превысила 6 млрд тенге.

26 июня подозреваемую депортировали из Турции в Казахстан. Содействие в ее возвращении оказали представитель МВД Казахстана в Турецкой Республике и Генеральное консульство РК.

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