Кровавый конфликт произошел на пляже в Акмолинской области

В Бурабайском районе Акмолинской области полиция начала расследование после конфликта, произошедшего на берегу водоема.

Как сообщили в Департаменте полиции региона, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

«В результате конфликта были причинены ножевые ранения», – рассказали в ведомстве.

По информации правоохранительных органов, личности всех участников конфликта установлены. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

По итогам расследования действия каждого участника получат правовую оценку.

В полиции отмечают, что окончательное решение будет принято после завершения всех процессуальных мероприятий.

Также сообщалось, что спор на парковке перерос в поножовщину в Алматы.

Инцидент произошел на парковке одного из торговых домов в Бостандыкском районе. По предварительным данным, между будущими родственниками вспыхнула ссора, во время которой один из участников нанес другому ножевое ранение.

Подозреваемого задержали сотрудники полиции по горячим следам. Нож, предположительно использованный при нападении, обнаружили и изъяли в салоне его автомобиля. Он приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

Пострадавшего доставили в больницу.

Ранее мужчина с ножом напал на бригаду скорой помощи в Павлодаре.

Читайте также: