Кровля загорелась в жилом доме в Астане
10 Августа 2026, 16:40
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10 Августа 2026, 16:4010 Августа 2026, 16:40
213Фото: кадр из видео
В столичном районе «Сарыарка» произошло возгорание деревянной обрешетки кровли пятиэтажного жилого дома.
Как сообщили в МЧС, пожар удалось оперативно ликвидировать.
На место происшествия прибыли огнеборцы. Спасатели не допустили дальнейшего распространения огня.
Возгорание полностью ликвидировали.
В результате происшествия никто не пострадал.
Спасаители напомнили жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и своевременно устранять возможные источники возгорания.
Ранее трое человек, включая двоих детей, погибли при пожаре автомобиля в Актобе.
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