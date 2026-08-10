Фото: кадр из видео

В столичном районе «Сарыарка» произошло возгорание деревянной обрешетки кровли пятиэтажного жилого дома.

Как сообщили в МЧС, пожар удалось оперативно ликвидировать.

На место происшествия прибыли огнеборцы. Спасатели не допустили дальнейшего распространения огня.

Возгорание полностью ликвидировали.

В результате происшествия никто не пострадал.

Спасаители напомнили жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и своевременно устранять возможные источники возгорания.

Ранее трое человек, включая двоих детей, погибли при пожаре автомобиля в Актобе.

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