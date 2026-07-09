Крупнейший производственный ангар открыли в Северном Казахстане

На территории учреждения №50 Департамента уголовно-исполнительной системы по Северо-Казахстанской области состоялось открытие крупнейшего в Казахстане производственного ангара площадью 1200 квадратных метров.

В новом комплексе оборудован современный швейный цех на 60 рабочих мест. Осужденные будут заниматься производством биг-бэгов для компании "SMBGroup Family", которая специализируется на выпуске и продаже мешкотары.

В церемонии открытия приняли участие руководство Департамента уголовно-исполнительной системы, прокурор Северо-Казахстанской области и представители компании-партнера. После торжественного запуска гости ознакомились с работой производственного комплекса, условиями труда осужденных и выставкой продукции, выпускаемой в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Как отмечают специалисты, на изготовление одного биг-бэга в среднем уходит около 20 минут. В дальнейшем планируется перевести работу цеха на двухсменный режим, что позволит увеличить объемы производства и расширить количество рабочих мест.

В ведомстве подчеркнули, что развитие производственных проектов в учреждениях уголовно-исполнительной системы направлено на обеспечение занятости осужденных, получение ими профессиональных навыков и подготовку к социальной адаптации после освобождения.

Ранее фабрика по обогащению каолина открылась в Акмолинской области.

Читайте также: