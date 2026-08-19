Спасатели в Бельгии смогли локализовать крупнейший за последние сто лет лесной пожар, однако ситуация в природном заповеднике Высокие Фены остается сложной. На месте продолжают фиксировать новые очаги возгорания, а полное устранение последствий может занять несколько недель.

Удалось ли остановить распространение огня

По данным местных властей, пожар удалось взять в кольцо. Огонь больше не распространяется в сторону Германии, однако отдельные очаги продолжают гореть.

Спасатели всю ночь работали над соединением восточного и северного участков фронта пожара. Сдерживать распространение огня осложняли сильный ветер, дождь и труднодоступный рельеф.

Почему пожар так сложно тушить

Возгорание охватило территорию с заболоченными торфяниками, сосновыми лесами и туристическими тропами. Тяжелая техника не везде может пройти, а пожарным сложно добраться непосредственно до очагов.

Огонь за выходные распространился на площадь, сопоставимую примерно с половиной Манхэттена.

Особую опасность представлял участок пожара возле границы с Германией. Из-за угрозы задымления жителей приграничного города Моншау эвакуировали.

Кто помогает тушить пожар

В операции задействованы сотни пожарных и авиация из нескольких стран.

Помимо бельгийских служб, в тушении участвуют специалисты и воздушные суда из Германии, Швеции, Нидерландов и Норвегии.

При этом погодные условия неоднократно ограничивали использование вертолетов и другой авиации. Низкая облачность и дождь мешали воздушным операциям.

Когда пожар полностью потушат

Даже после локализации огня спасателям предстоит тщательно пролить и пропитать водой выгоревшие участки, чтобы предотвратить повторные возгорания.

По словам министра внутренних дел Бельгии Бернара Кантена, на эту работу может потребоваться несколько недель.

Пожар в Высоких Фенах уже называют крупнейшим в Бельгии за последние сто лет. Его распространению способствовали продолжительная засуха и аномальная жара: на прошлой неделе температура в отдельных районах страны достигала 37 градусов Цельсия.