Криминальный груз из осетров и гашиша изъяли у мангистауца
Он перевозил их в машине.
Сегодня 2026, 17:57
Фото: Polisia.kz
В Мангистауской области полицейские пресекли факт незаконной перевозки и хранения осетровой рыбы, а также наркотических веществ.
По данным Polisia.kz, в ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудники полиции остановили и проверили автомобиль. При осмотре транспортного средства было обнаружено и изъято более 64 кг рыбы осетровых пород.
Позже, при обыске по месту жительства подозреваемого, полицейские нашли еще свыше 21 кг такой рыбы, электронные весы, а также наркотическое вещество – гашиш общим весом более 213 граммов.
По данному факту начато досудебное расследование. В интересах следствия подробности дела не разглашаются.
