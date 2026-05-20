Криминальный груз из осетров и гашиша изъяли у мангистауца

В Мангистауской области полицейские пресекли факт незаконной перевозки и хранения осетровой рыбы, а также наркотических веществ.

По данным Polisia.kz, в ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудники полиции остановили и проверили автомобиль. При осмотре транспортного средства было обнаружено и изъято более 64 кг рыбы осетровых пород.

Позже, при обыске по месту жительства подозреваемого, полицейские нашли еще свыше 21 кг такой рыбы, электронные весы, а также наркотическое вещество – гашиш общим весом более 213 граммов.

По данному факту начато досудебное расследование. В интересах следствия подробности дела не разглашаются.

Ранее сообщалось, что наркограффитчик попался с закладками в Шымкенте.

Читайте также: