Крупный наркокурьер попался полицейским в Балхаше

В Балхаше полицейские пресекли канал распространения наркотиков.

Как сообщили в полиции, оперативники управления по противодействию наркопреступности задержали 23-летнего жителя Темиртау, подозреваемого в распространении запрещенных веществ.

При задержании у мужчины обнаружили 139 свертков с веществом, имеющим характерный запах. Во время дальнейшего осмотра его личных вещей полицейские нашли еще 110 свертков. Кроме того, в оборудованных тайниках были изъяты 8 свертков с наркотиками.

Всего изъяли 287 свертков, подготовленных к распространению.

Также у подозреваемого были изъяты два мобильных телефона. Проверка переписки показала наличие указаний от так называемого куратора.

Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является мефедроном. Общий вес наркотика превысил 300 граммов.

По данному факту проводится досудебное расследование.

Подозреваемый помещен под стражу.

Ранее жительница Кокшетау хотела быстро заработать на преступной деятельности.

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