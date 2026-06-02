Жительница Кокшетау хотела быстро заработать на преступной деятельности
Жительница Кокшетау задержана по подозрению в распространении синтетических наркотиков через так называемые "закладки".
По данным полиции, 35-летняя женщина решила заработать "быстрые деньги" и согласилась на предложение о незаконном сбыте наркотиков. Однако её участие в преступной схеме оказалось недолгим – уже через неделю она попала в поле зрения оперативников.
В ходе задержания подозреваемую взяли с поличным. При обыске у неё обнаружили 20 свёртков с психотропным веществом a-PVP общим весом более 30 граммов. Также изъяты мобильный телефон, переписка и другие материалы, которые, по версии следствия, подтверждают её причастность к незаконному обороту наркотиков.
Женщина задержана, проводится досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что наркокурьер привез "запрещенку" из Петропавловска.
