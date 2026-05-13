Сегодня в Костанайской области на номер 112 поступило сообщение о возгорании на территории одного из ТОО в посёлке Тобол, передает BAQ.kz.

Пожарные службы МЧС оперативно выехали на место происшествия. По прибытии они увидели открытое горение двух соединённых складов и транспортерной ленты.

Спасатели совместно с другими экстренными службами оперативно приступили к тушению. Также был привлечён пожарный поезд КТЖ.

Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

Причины возгорания сейчас устанавливаются.

Ранее в Акмолинской области воспламенились хозяйственные постройки.

