Пожар развился на двух складах в Костанайской области
Сегодня 2026, 12:35
Фото: МЧС РК
Сегодня в Костанайской области на номер 112 поступило сообщение о возгорании на территории одного из ТОО в посёлке Тобол, передает BAQ.kz.
Пожарные службы МЧС оперативно выехали на место происшествия. По прибытии они увидели открытое горение двух соединённых складов и транспортерной ленты.
Спасатели совместно с другими экстренными службами оперативно приступили к тушению. Также был привлечён пожарный поезд КТЖ.
Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.
Причины возгорания сейчас устанавливаются.
Ранее в Акмолинской области воспламенились хозяйственные постройки.
