Крупный пожар вспыхнул на кровле здания в ВКО

В селе Глубокое Глубоковского района Восточно-Казахстанской области загорелась кровля одноэтажного здания ТОО.

На место оперативно прибыли подразделения МЧС и сразу приступили к тушению. Ситуацию осложняло сильное задымление, из-за которого работа пожарных велась в напряжённых условиях.

Несмотря на сложность, огнеборцам удалось остановить распространение огня и полностью ликвидировать возгорание на площади около 600 квадратных метров.

По данным спасателей, обошлось без жертв и пострадавших. Причины пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось, грозы вызвали серию лесных пожаров в Казахстане.

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