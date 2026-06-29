Крупный пожар вспыхнул на кровле здания в ВКО
Сегодня 2026, 11:10
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Сегодня 2026, 11:10Сегодня 2026, 11:10
99Фото: МЧС РК
В селе Глубокое Глубоковского района Восточно-Казахстанской области загорелась кровля одноэтажного здания ТОО.
На место оперативно прибыли подразделения МЧС и сразу приступили к тушению. Ситуацию осложняло сильное задымление, из-за которого работа пожарных велась в напряжённых условиях.
Несмотря на сложность, огнеборцам удалось остановить распространение огня и полностью ликвидировать возгорание на площади около 600 квадратных метров.
По данным спасателей, обошлось без жертв и пострадавших. Причины пожара устанавливаются.
Ранее сообщалось, грозы вызвали серию лесных пожаров в Казахстане.
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