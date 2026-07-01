Крыша учебного центра обрушилась в Пакистане: есть погибшие дети
Под завалами погибли 14 детей.
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В городе Лахор на востоке Пакистана в результате обрушения крыши учебного центра погибли не менее 14 детей, еще несколько получили травмы, передает BAQ.kz со ссылкой на Синьхуа.
По данным Синьхуа, инцидент произошел в районе Кахна, пригороде Лахора в провинции Пенджаб. Во время занятий в классе находились десятки детей, когда крыша внезапно обрушилась, и учащиеся оказались под завалами.
Представитель службы спасения Rescue 1122 Фарук Ахмед сообщил, что в результате трагедии погибли 14 детей. Около 10 пострадавших находятся в критическом состоянии, поэтому число жертв может возрасти.
По его словам, на месте продолжаются поисково-спасательные работы, специалисты разбирают завалы и ищут возможных выживших.
Ранее сообщалось, что у берегов Венесуэлы произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.
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