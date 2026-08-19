Кто сыграет против казахстанцев на международном турнире в Берлине
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В Берлине стартовал международный турнир по настольному теннису WTT Feeder Berlin. Казахстанские спортсмены определились с соперниками на групповом этапе.
Соревнования проходят с 19 по 23 августа.
Кто сыграет за Казахстан
Санжар Жубанов в групповом этапе встретится с представителями Ирана и Финляндии – Амирмахди Кешаварзи и Алекси Рясяненом.
Айдос Кенжигулов сыграет против Ценг Цзы-Ю из китайского Тайбэя и Кристиана Нгелека из Конго.
За выход из группы поборется Жанерке Кошкумбаева. Ее соперницами станут Иоана Сингеорзан из Румынии, а также польские спортсменки Александра Михалак и Зузанна Павелец.
Тем временем Алан Курмангалиев начнет выступление сразу с основной сетки – со стадии 1/16 финала.
Когда пройдут соревнования
Турнир WTT Feeder Berlin проходит в столице Германии с 19 по 23 августа. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 20 стран мира.
Казахстанские теннисисты поборются за выход в следующие стадии турнира и возможность продолжить борьбу за медали.
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