Курьер перевозил «сухое молоко» между регионами Казахстана

В Костанае полицейские задержали 25-летнего мужчину, который перевозил крупную партию наркотиков между регионами Казахстана.

Министерство внутренних дел продолжает работу по выявлению и пресечению деятельности интернет-наркомагазинов, распространяющих запрещенные вещества бесконтактным способом.

В результате оперативных мероприятий в Костанае был задержан межрегиональный курьер одного из таких интернет-магазинов. По данным полиции, мужчина занимался перевозкой крупных партий наркотиков для дальнейшего распространения через тайники.

Как пытались скрыть наркотики

Чтобы не вызвать подозрений при перевозке, запрещенные вещества были спрятаны в вакуумных пакетах и замаскированы под упаковки из-под сухого молока.

При задержании у подозреваемого изъяли около 1,5 кг наркотических средств – меткатинона и марихуаны. По данным правоохранителей, этого количества хватило бы более чем на 10 тысяч разовых доз.

Следствие устанавливает других участников

В настоящее время сотрудники полиции выясняют, кто стоял за организацией схемы, откуда поступали наркотики и какие еще лица могли быть причастны к работе интернет-наркомагазина.

В ведомстве напоминают, что участие в деятельности подобных преступных сетей – независимо от роли организатора, оператора, закладчика или курьера – является уголовным преступлением и предусматривает серьезную ответственность.

Работа по выявлению участников незаконного оборота наркотиков и ликвидации интернет-наркосетей продолжается.

Ранее сообщалось, что в Астане сотрудники полиции пресекли деятельность интернет-магазина по продаже наркотиков.

По данным МВД, задержан 40-летний житель столицы, который выполнял роль так называемого "склада" и хранил запрещённые вещества для дальнейшего распространения через Telegram.

Во время обысков и проверки тайников правоохранители обнаружили упаковочные материалы, zip-lock пакеты и более 4 килограммов синтетических наркотиков – α-PVP и мефедрона.

Как сообщили в ведомстве, изъятая партия могла составить более 12 тысяч разовых доз. Её распространение на территории столицы удалось предотвратить.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

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