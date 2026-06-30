Квартет грабителей обчищал квартиры в Караганде
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Караганде сотрудники полиции района имени Казыбек би задержали группу молодых людей, подозреваемых в серии краж.
По данным следствия, четверо мужчин, прибывших в город из Восточно-Казахстанской области, могут быть причастны к нескольким заранее спланированным преступлениям. Все они водворены в изолятор временного содержания.
Следствие установило, что основными объектами краж становились квартиры и личное имущество граждан. Подозреваемые наносили значительный материальный ущерб жителям региона.
Одним из эпизодов стала кража у 66-летней жительницы Караганды. По предварительным данным, злоумышленники, спилив оконную решетку, проникли в квартиру и похитили золотые изделия и норковую шубу. Общий ущерб составил около 10 млн тенге.
Также сообщается о краже у 45-летнего жителя Акмолинской области. Во время пребывания в Караганде у него похитили барсетку с деньгами в размере 2,1 млн тенге.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция установила местонахождение подозреваемых. При обыске в арендованной квартире были обнаружены похищенные вещи, включая деньги, ювелирные изделия и шубу.
Кроме того, у задержанных изъяли инструменты, которые, предположительно, использовались для взлома окон и совершения краж.
В настоящее время продолжаются следственные действия. Проверяется их возможная причастность к другим аналогичным преступлениям в Карагандинской области.
Ранее иностранцы завладели деньгами пассажира в самолете.
Читайте также:
Самое читаемое
- Крушение вертолета крупнейшей нефтяной компании: никто не выжил
- Осужденных по делу Яны Легкодимовой этапировали в «Черный беркут»
- Пьяный мужчина угнал полицейскую машину и попал в ДТП в Павлодаре
- МВД предупредило казахстанцев о новой схеме мошенничества с QR-кодами
- Казахстан и Азербайджан откажутся от бумажных разрешений для перевозчиков