Квартет грабителей обчищал квартиры в Караганде

В Караганде сотрудники полиции района имени Казыбек би задержали группу молодых людей, подозреваемых в серии краж.

По данным следствия, четверо мужчин, прибывших в город из Восточно-Казахстанской области, могут быть причастны к нескольким заранее спланированным преступлениям. Все они водворены в изолятор временного содержания.

Следствие установило, что основными объектами краж становились квартиры и личное имущество граждан. Подозреваемые наносили значительный материальный ущерб жителям региона.

Одним из эпизодов стала кража у 66-летней жительницы Караганды. По предварительным данным, злоумышленники, спилив оконную решетку, проникли в квартиру и похитили золотые изделия и норковую шубу. Общий ущерб составил около 10 млн тенге.

Также сообщается о краже у 45-летнего жителя Акмолинской области. Во время пребывания в Караганде у него похитили барсетку с деньгами в размере 2,1 млн тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция установила местонахождение подозреваемых. При обыске в арендованной квартире были обнаружены похищенные вещи, включая деньги, ювелирные изделия и шубу.

Кроме того, у задержанных изъяли инструменты, которые, предположительно, использовались для взлома окон и совершения краж.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Проверяется их возможная причастность к другим аналогичным преступлениям в Карагандинской области.

Ранее иностранцы завладели деньгами пассажира в самолете.

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