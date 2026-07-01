Кыргызстан ищет новых поставщиков топлива и увеличивает собственное производство

Кыргызстан начал искать новых поставщиков горюче-смазочных материалов на фоне нестабильной ситуации на мировом энергетическом рынке и ограничений на экспорт топлива из России, передает BAQ.KZ со ссылкой на 24.kg.

Как сообщили в Министерстве энергетики Кыргызстана, официальные обращения уже направлены в компетентные органы России, Казахстана, Беларуси, Азербайджана, Узбекистана и Туркменистана. Параллельно власти ведут переговоры о расширении международного сотрудничества и поиске дополнительных источников поставок.

В ведомстве пояснили, что страна импортирует большую часть топлива, поэтому внутренний рынок остается зависимым от мировых цен на нефть, ситуации на Ближнем Востоке и логистических рисков.

При этом в министерстве заверили, что сейчас в Кыргызстане сформированы достаточные запасы топлива, а поставки продолжаются по ранее заключенным контрактам.

Заводу поручили увеличить выпуск бензина

Одновременно власти намерены сократить зависимость от импорта за счет увеличения собственного производства нефтепродуктов.

Специальный представитель президента Кыргызстана по особым поручениям Бакыт Торобаев посетил нефтеперерабатывающий завод «Джунда» в Чуйской области. По итогам визита руководству предприятия поручили увеличить объемы производства бензина.

После завершения модернизации завод должен выпускать 24 тысячи тонн бензина в месяц, а к концу года выйти на показатель 50 тысяч тонн ежемесячно.

Кроме того, предприятие будет получать сырье от государственной компании «Кыргызская нефтяная корпорация», а весь произведенный объем топлива планируется направлять исключительно на внутренний рынок страны.

Почему Кыргызстан меняет стратегию

По данным властей, 90–95% горюче-смазочных материалов Кыргызстан импортирует из России. В последние недели в ряде российских регионов возникли перебои с поставками топлива из-за ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, сезонного роста спроса и атак беспилотников. На этом фоне Россия ввела временные ограничения на экспорт топлива.

В Кыргызстане заявляют, что дефицита бензина пока нет. Однако нефтетрейдеры уже отмечают сокращение предложения бензина марки АИ-95.

Для сдерживания роста цен власти до конца сентября сохранили государственное регулирование стоимости горюче-смазочных материалов и продолжают поддерживать компании, занимающиеся импортом топлива. По информации Министерства энергетики Кыргызстана, ситуация на рынке находится под постоянным контролем. Совместно со Службой антимонопольного регулирования власти ежедневно проводят встречи с нефтетрейдерами, где обсуждаются вопросы поставок, логистики, формирования запасов и ценовой политики.

Что в Казахстане Ранее министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщил, что Россия сократила поставки авиационного топлива в Казахстан: вместо запланированных 300 тыс. тонн республика получила 186 тыс. тонн. В связи с этим Казахстан начал искать альтернативных поставщиков авиакеросина, рассматривая поставки из Китая, Азербайджана и Туркменистана. Одновременно правительство прорабатывает возможность временного обнуления импортных пошлин на бензин, дизельное и авиационное топливо из третьих стран. При этом власти подчеркивают, что внутренний рынок Казахстана полностью обеспечен горюче-смазочными материалами. По данным Министерства энергетики, запасы бензина и дизельного топлива превышают месячную потребность страны, а дефицита ГСМ не наблюдается.

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