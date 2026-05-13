Первокурсника забили до смерти в общежитии колледжа в Кызылорде

В медицинском колледже 16-летний студент Нурдаулет Мырзалы скончался после того, как подвергся избиению в общежитии, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам родственников, инцидент произошёл ночью. Студенты 3-го курса собрали первокурсников в фитнес-зале общежития и применили к ним силу. В результате Нурдаулет получил тяжёлые травмы и потерял сознание.

Близкие утверждают, что после произошедшего подозреваемые не вызвали скорую помощь и попытались отнести пострадавшего в комнату. Когда они несли истекающего кровью студента по коридору, другие учащиеся заметили происходящее и подняли тревогу.

Родители погибшего заявляют о слабом контроле и нарушениях дисциплины в колледже. По их словам, вызывает вопросы свободный доступ студентов ночью, работа фитнес-зала в общежитии и отсутствие своевременной реакции ответственных лиц.

Администрация колледжа подтвердила факт трагедии и сообщила о начале внутренней проверки. Полиция заявила, что подозреваемый помещён в изолятор временного содержания.

По факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Ведётся досудебное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего. По итогам будет принято процессуальное решение.

Родственники погибшего, однако, считают, что в инциденте участвовало несколько студентов, и требуют привлечь к ответственности всех виновных.