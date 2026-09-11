Ледовый дворец за 19,9 млрд тенге появится в Павлодаре
Ввести в эсплуатацию планируется в декабре следующего года.
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В Павлодаре началась реализация проекта по строительству многофункционального Ледового дворца спорта. На его строительство выделено 19,9 млрд тенге. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется в декабре 2027 года.
Проект реализуется в рамках задач по развитию социальной инфраструктуры в регионах, поставленных Главой государства.
Что предусмотрено в комплексе
Общая площадь Ледового дворца превысит 22 тыс. квадратных метров.
В составе комплекса планируется оборудовать 400-метровую конькобежную дорожку олимпийского формата, две хоккейные площадки канадского и европейского форматов, а также дорожки для керлинга.
Кроме того, в здании разместятся трибуны на 500 зрителей, тренажерный зал, помещения для тренеров и судей.
После ввода объекта в эксплуатацию здесь планируется развивать пять зимних олимпийских видов спорта: конькобежный спорт, хоккей с шайбой, фигурное катание, шорт-трек и керлинг.
Комплекс также планируется использовать для работы спортивных секций, учебно-тренировочного процесса и проведения соревнований различного уровня.
В городе не хватает ледовых площадок
В Павлодаре, где проживает более 370 тысяч человек, сейчас работают 19 хоккейных кортов, пять из которых крытые, а также действуют ледовый дворец и ледово-раскаточная арена.
По данным местных властей, существующей инфраструктуры недостаточно для полного обеспечения потребностей жителей и спортивных организаций.
Строительство нового комплекса позволит увеличить количество доступных ледовых площадок и снизить нагрузку на действующие объекты.
Завершить строительство и ввести Ледовый дворец спорта в эксплуатацию планируется в декабре 2027 года.
Ранее сообщалось, что на строительство нового стадиона в Актобе выделили 6,5 млрд тенге.
Ввести арену в эксплуатацию планируют в сентябре 2028 года.
Новый стадион возводится в западной части Актобе на территории площадью 25 гектаров. Арена будет рассчитана на до 35 тысяч зрителей и станет одним из крупнейших спортивных объектов региона.
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