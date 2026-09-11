В Павлодаре началась реализация проекта по строительству многофункционального Ледового дворца спорта. На его строительство выделено 19,9 млрд тенге. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется в декабре 2027 года.

Проект реализуется в рамках задач по развитию социальной инфраструктуры в регионах, поставленных Главой государства.

Что предусмотрено в комплексе

Общая площадь Ледового дворца превысит 22 тыс. квадратных метров.

В составе комплекса планируется оборудовать 400-метровую конькобежную дорожку олимпийского формата, две хоккейные площадки канадского и европейского форматов, а также дорожки для керлинга.

Кроме того, в здании разместятся трибуны на 500 зрителей, тренажерный зал, помещения для тренеров и судей.

После ввода объекта в эксплуатацию здесь планируется развивать пять зимних олимпийских видов спорта: конькобежный спорт, хоккей с шайбой, фигурное катание, шорт-трек и керлинг.

Комплекс также планируется использовать для работы спортивных секций, учебно-тренировочного процесса и проведения соревнований различного уровня.

В городе не хватает ледовых площадок

В Павлодаре, где проживает более 370 тысяч человек, сейчас работают 19 хоккейных кортов, пять из которых крытые, а также действуют ледовый дворец и ледово-раскаточная арена.

По данным местных властей, существующей инфраструктуры недостаточно для полного обеспечения потребностей жителей и спортивных организаций.

Строительство нового комплекса позволит увеличить количество доступных ледовых площадок и снизить нагрузку на действующие объекты.

Завершить строительство и ввести Ледовый дворец спорта в эксплуатацию планируется в декабре 2027 года.

Ранее сообщалось, что на строительство нового стадиона в Актобе выделили 6,5 млрд тенге.

Ввести арену в эксплуатацию планируют в сентябре 2028 года.

Новый стадион возводится в западной части Актобе на территории площадью 25 гектаров. Арена будет рассчитана на до 35 тысяч зрителей и станет одним из крупнейших спортивных объектов региона.

Читайте также: