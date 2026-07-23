Лесные пожары охватили Европу: эвакуированы 12 тысяч людей

Крупные лесные пожары продолжаются во Франции, Италии и Испании. В результате стихийного бедствия есть погибшие среди пожарных, а тысячи жителей и туристов были вынуждены покинуть свои дома.

Во Франции из-за распространения огня эвакуировали более 12 тысяч человек, около 10 тысяч из них – туристы.

Что происходит во Франции

На юго-западе страны, в департаменте Жиронда, огонь уничтожил около 2 тысяч гектаров леса. Больше всего пострадала прибрежная коммуна Ле-Порж недалеко от Бордо.

Местные жители рассказывали, что небо над районом окрасилось в оранжевый цвет из-за сильного дыма. В регионе действует красный уровень опасности, часть лесных зон закрыта для посещения.

Во время тушения пожара возле аэропорта Бордо-Мериньяк погибли два пожарных. Причины возгорания пока официально не установлены, однако рассматривается версия, что огонь мог возникнуть из-за техники, использовавшейся при расчистке лесных дорог.

Почему горит Италия

Серьезная ситуация сложилась и в Италии. На Сицилии зарегистрировали более 350 пожаров, часть из них остается крупными очагами возгорания.

Во время тушения одного из пожаров в Сан-Катальдо погиб пожарный, еще один сотрудник спасательных служб получил травмы.

Власти региона заявляют, что многие возгорания могли возникнуть из-за действий человека. В некоторых районах также были зафиксированы случаи возможных поджогов.

Как обстоят дела в Испании

Пожары затронули и Испанию. В окрестностях Мадрида часть жителей была эвакуирована, однако некоторым уже разрешили вернуться домой.

Один из крупнейших пожаров произошел в провинции Гвадалахара – там огонь повредил около 32 тысяч гектаров территории. Власти продолжают тушение, к работе привлечены пожарные расчеты и авиация.

Метеорологи предупредили жителей страны об экстремальном риске новых возгораний из-за высокой температуры.

С чем это связано

Специалисты отмечают, что повышение температуры и длительные периоды жары создают условия для более частых и масштабных лесных пожаров.

По мнению ученых, изменение климата повышает вероятность экстремальных погодных явлений, включая сильную жару и природные пожары.

Ранее сообщалось, что власти канадской провинции Британская Колумбия предупредили жителей об ухудшении качества воздуха из-за дыма от лесных пожаров на северо-западе США.

По данным региональной службы по борьбе с лесными пожарами, дым распространяется с территорий американских штатов Вашингтон и Орегон, где сейчас бушуют десятки крупных очагов возгорания.

По информации Северо-западного межведомственного координационного центра США, в двух штатах зарегистрировано 22 крупных лесных пожара.

При этом в самой Канаде также сохраняется сложная ситуация: по данным властей, в стране насчитывается более 900 лесных пожаров, около 130 из которых пока не удалось взять под контроль.

Ситуация развивается на фоне резких заявлений президента США Дональда Трампа. Ранее он обвинил Канаду в недостаточной борьбе с лесными пожарами, заявив, что дым загрязняет воздух в США, а затем подписал указ о введении дополнительных 50-процентных импортных пошлин на ряд канадских товаров.

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